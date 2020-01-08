VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.982,45 % 0,2717717Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,02203734Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,10752954Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri335,62 % 0,03058292Fon Yönetim Ücreti9.354,37 % 0,85240425Hisse Senedi Komisyonu5,03 % 0,00045835Tahvil Bono Komisyonu54,14 % 0,00493343Gecelik Ters Repo Komisyonu73,388 % 0,00668738Vadeli Ters Repo Komisyonu54,196 % 0,00493854Borsa Para Piyasası Komisyonu277,076 % 0,02524817Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler615,81 % 0,05611485TOPLAM GİDERLER15.173,96 % 1,38270648DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.097.410,06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809719BIST