VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.10.2019 15:31
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ender ŞENOL Fon Kurulu Başkanı 21.09.2018 21 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 11.12.2015 16 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 11.12.2015 21 Hayır
Taner YAVUZ Fon Kurulu Üyesi 21.09.2018 24 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791450
BIST
16:59102.011
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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102.817
En Düşük
100.656
16:595,8029
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 5,8020
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|Önceki Kapanış
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5,8472
En Düşük
5,7819
16:596,3671
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 281,11
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|Önceki Kapanış
|: 280,03
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283,16
En Düşük
277,88