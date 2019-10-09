VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon, Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım fonu olup, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşur. Bu nedenle, yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır. Ortaklık payı yatırımlarında BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki payları tercih edilecektir. Faize dayalı finansal hizmet veren şirketler, domuz eti ve ürünleri, alkol-tütün ve eğlence sektörüne yönelik hizmetleri kapsayan faaliyet alanlarına sahip şirketlerin paylarına yatırım yapılamaz. Uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen ortaklık paylarına yatırım yapmak suretiyle karşılaştırma ölçütünün üzerinde değer artışı elde etmeyi hedefleyen Fon'da, ortaklık payları katılım bankacılığı esaslarına uygun şirketler arasından makroekonomik, sektörel ve şirket bazında yapılan değer analizleri ile piyasa derinliği göz önünde bulundurularak seçilir. Analizlerde ortaklık paylarının beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik ve sektörel senaryolara uygun görülenler portföye dahil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ve potansiyel taşıyan şirketler arasında dinamik bir şekilde ortaklık paylarının değişimleri yapılır. Ayrıca Fon portföyünün en fazla %20'si oranında, Türk Lirası ve Döviz cinsi katılım bankalarında açılan katılma hesaplarına, kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, ulusal borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, icazeti alınan Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payların ile yatırım ortaklıkları tarafından katılım esaslarına uygun biçimde ihraç edilen sermaye piyasası araçları ile vaad sözleşmelerine yatırım yapılabilir. Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791820BIST