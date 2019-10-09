VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fonun yatırım stratejisi, Fon portföyünün en az %80'i kur ve faiz geliri elde etmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti devleti dış borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Ayrıca, Fon portföyüne, portföyün en fazla %20'sine kadar diğer kamu borçlanma araçları, ortaklık payları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri, özel sektör borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, yabancı para cinsinden ve yabancı para endeksli devlet iç borçlanma araçları ve özel sektör şirketleri tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen eurobondlar dahil edilebilir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791821BIST