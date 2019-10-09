VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.10.2019 15:30
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fonun yatırım stratejisi, Fon portföyünün en az %80'i kur ve faiz geliri elde etmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti devleti dış borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Ayrıca, Fon portföyüne, portföyün en fazla %20'sine kadar diğer kamu borçlanma araçları, ortaklık payları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri, özel sektör borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, yabancı para cinsinden ve yabancı para endeksli devlet iç borçlanma araçları ve özel sektör şirketleri tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen eurobondlar dahil edilebilir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791821
BIST
16:45100.549
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -1.310,30
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
100.549
16:455,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0178
|Açılış
|: 5,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8496
En Düşük
5,8186
16:456,4250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4262
En Düşük
6,3744
16:45283,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,11
|Açılış
|: 283,36
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,61
En Düşük
281,62