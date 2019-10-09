VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.10.2019 15:31
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün asgari yüzde altmışı, Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami yüzde otuzu ise Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, asgari yüzde onu BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami yüzde yirmi beşi Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami yüzde ikisi ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791824
BIST
16:45100.551
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -1.308,53
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
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102.603
En Düşük
100.549
16:455,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0171
|Açılış
|: 5,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
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5,8496
En Düşük
5,8186
16:456,4243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4262
En Düşük
6,3744
16:45283,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,11
|Açılış
|: 283,36
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,61
En Düşük
281,62