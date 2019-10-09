VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.10.2019 15:38
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İlkay ÖZTÜRK 30.09.2019 : 2018 - ..... HSBC Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi / 2016-2018 Şekerbank Döviz Trader- Uzman / 2015-2016 Burgan Yatırım - Yatırım ve Özel Portföy Yönetimi - Uzman 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791836
BIST
16:45100.549
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -1.310,30
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
100.549
16:455,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0178
|Açılış
|: 5,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8496
En Düşük
5,8186
16:456,4250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4262
En Düşük
6,3744
16:45283,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,11
|Açılış
|: 283,36
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
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283,61
En Düşük
281,62