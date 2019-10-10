VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2019 11:48
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2019 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792059
BIST
12:5198.700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -948,34
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
98.555
12:515,8872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0156
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8872
En Düşük
5,8615
12:516,5048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0608
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5048
En Düşük
6,4447
12:51285,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,15
|Açılış
|: 285,35
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
283,63