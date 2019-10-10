VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2019 16:25
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS UZUN 85 15/11/2017
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 15/11/2017
BIST 100 GETIRI 5 15/11/2017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792187
BIST
17:5898.770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -878,76
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.511
17:585,8554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0162
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8456
17:586,4527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4432
17:58280,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -3,27
|Açılış
|: 281,28
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
281,27