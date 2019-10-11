VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerEşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.GECELİK TÜRK LİRASI REFERANS FAİZ ORANININ (O/N TRLİBOR) PERFORMANS DÖNEMİNE DENK GELEN BİLEŞİK GETİRİ ORANI 0 23/12/2016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792504BIST