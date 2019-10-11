VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.10.2019 10:46
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (BRUT) 0 04/05/2017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792512
BIST
12:4499.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 246,26
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
12:445,8708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0338
|Açılış
|: 5,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8759
En Düşük
5,8233
12:446,4670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0341
|Açılış
|: 6,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4757
En Düşük
6,4139
12:44282,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,80
|Açılış
|: 282,44
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15