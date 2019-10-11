VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.10.2019 10:46
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 0 19/11/2015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792515
BIST
12:4399.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 240,52
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
12:435,8697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0327
|Açılış
|: 5,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8759
En Düşük
5,8233
12:436,4677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0348
|Açılış
|: 6,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4757
En Düşük
6,4139
12:43282,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,13
|Açılış
|: 282,44
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15