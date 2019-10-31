VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.10.2019 21:33
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 80-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-10
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795988
BIST