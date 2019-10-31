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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.10.2019 21:34
GÜNCEL HABERLER

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 80-100
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-20 BIST
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım Ortaklığı Payları
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Gayrimenkule Dayalı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795990


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 47,34 13.463.961 % 19,97  
MEPET 1,83 66.210.573 % 19,61  
AVTUR 1,65 37.460.617 % 19,57  
INFO 5,50 1.375 % 12,94  
BOYP 15,98 5.288.490 % 12,54  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3773 7,4143 % 0,64  
Frank 5,7719 5,8066 % 0,60  
Riyal 1,5208 1,5284 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.511 14,68  
Altın Gr. 278 278 3,88  
Cumhuriyet 1.843 1.871 16,00  
Tam 1.834 1.880 18,44  
Yarım 886 909 8,91  
Çeyrek 445 455 4,46  
Gümüş.Ons 18,04 18,07 0,19  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,05  
B. Petrol 59,51 59,51 -0,73  
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