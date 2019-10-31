VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-100 BIST Tarafından HesaplananMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-20Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100Gayrimenkul Sertifikaları 0-20FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 KatılımVaad Sözleşmeleri 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795992BIST