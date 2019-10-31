VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50 Yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma AraçlarıORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-50Ters Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20Gayrimenkul Sertifikaları 0-20FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20 Devlet İç Borçlanma AraçlarıAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795995BIST