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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.10.2019 21:36
GÜNCEL HABERLER

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Vaad Sözleşmeleri 0-10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796001


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MEPET 1,83 66.210.573 % 19,61  
AVTUR 1,65 37.460.617 % 19,57  
INFO 5,50 1.375 % 12,94  
BOYP 15,98 5.288.490 % 12,54  
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Sterlin 7,3773 7,4143 % 0,64  
Frank 5,7719 5,8066 % 0,60  
Riyal 1,5208 1,5284 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.511 14,68  
Altın Gr. 278 278 3,88  
Cumhuriyet 1.843 1.871 16,00  
Tam 1.834 1.880 18,44  
Yarım 886 909 8,91  
Çeyrek 445 455 4,46  
Gümüş.Ons 18,04 18,07 0,19  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,05  
B. Petrol 59,51 59,51 -0,73  
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