VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 50-90 Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleriFON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 10-50ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Vaad Sözleşmeleri 0-30Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-40http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796003BIST