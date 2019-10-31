VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaGelir Ortaklığı Senetleri KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 70-90 Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama şirketlerinceMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-15 Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafındanİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-15 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetlerORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15 BIST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplananTers Repo İşlemleri Vaad Sözleşmeleri Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796005BIST