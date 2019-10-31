VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-10 Borsada İşlem GörmeyenBORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç EdilenTers Repo İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100 Gayrimenkule DayalıAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796006BIST