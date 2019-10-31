VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20Gayrimenkul Sertifikaları 0-20Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20 Türkiye'de ve Uluslararası PiyasalardaAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-100 BIST Tarafından Hesaplananhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796007BIST