VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 80-100Ters Repo İşlemleri 80-100 Kamu Borçlanma Araçlarının Konu OlduğuBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 EurobondMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20Gayrimenkul Sertifikaları 0-20FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım Ortaklığı PaylarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Ters Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796012BIST