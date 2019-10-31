VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 60-80BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 20-40 gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarıTers Repo İşlemleri 0-10 Azami 184 günTakasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10 Azami 184 günİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Azami 184 gün vadelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796013BIST