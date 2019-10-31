VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.10.2019 21:36
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 60-90
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-30
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-30 Bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-30 Fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 10-30 BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar
Ters Repo İşlemleri Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-2
Vaad Sözleşmeleri 0-30
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796002
BIST
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
99.201
En Düşük
98.172
18:055,7203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0076
|Açılış
|: 5,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7227
En Düşük
5,7062
18:056,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3899
En Düşük
6,3646
18:05277,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 277,78
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
278,22
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|47,34
|13.463.961
|% 19,97
|
|MEPET
|1,83
|66.210.573
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,65
|37.460.617
|% 19,57
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|
|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|KRSAN
|6,46
|47.727
|% -10,28
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% -7,05
|
|TLMAN
|7,56
|11.204.205
|% -6,67
|
|GUSGR
|1,73
|27.927.842
|% -6,49
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,09
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% -0,33
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% -0,29
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3909
|7,4280
|% 0,24
|
|Frank
|5,7792
|5,8140
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5206
|1,5283
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-2,69
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,77
|59,77
|0,15
|
Seans Raporu
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17:59ULAS
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17:56KNFRT
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17:55XU030
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17:55XU100
Endeks 98, 617 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 4, 967.00 milyon TL de
-
17:55MRSHL
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 29.94 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 500 adet işlem