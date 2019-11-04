VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 25-80BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 20-70Ters Repo İşlemleri 0-55KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi KamI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-30Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796351BIST