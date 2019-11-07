VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler 1Taraf Olunacak Vadeli İşlem SözleşmeleriVIOP-30 sözleşmesiSözleşmelerde Hangi Amaçla Taraf OlunacağıKorunma ve Yatırım AmaçlıSözleşmeler Konu Varlıkların Nasıl BelirleneceğiFonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olarak belirlenir.Olası RisklerYatırım amaçlı endeks ve döviz vadeli işlem sözleşmelerine taraf olunmasından dolayı fon getiri dalgalanmasının yüksek olması beklenir. Koruma amaçlı işlemlerde ise vadeli işlem fiyatları ile dayanak varlık spot piyasa fiyatları arasındaki baz riski sebebiyle korunma oranı beklenenden daha az olabilir.Toplam Açık Pozisyon Miktarının Fon Toplam Değerine Oranı İçin Belirlenen Üst LimitVadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon miktarı, fon toplam değerini/net aktif değeri aşamaz. Vadeli işlem sözleşmesine konu olacak varlıklar döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları ile sınırlı olup, bu varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınacak açık pozisyon miktarının fon toplam değerini aşamaz. (Açık pozisyon hesaplaması SPK'nın 16/12/2005 tarih ve 52/1488 sayılı kararı çerçevesinde yapılacaktır.)Borsa Dışında Taraf Olunacak Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Değerleme EsaslarıŞu aşamada borsa dışında vadeli işlem sözleşmlerine taraf olunmayacaktır. Taraf olunmak istendiğinde bu husus Fon Kurulu kararında belirtilecek ve değerleme ilkeleri açıklanacaktır.7.Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin MevzuatFonun taraf olacağı vadeli işlem sözleşmelerindeSPK'nın 16/12/2005 tarih ve 52/1488 sayılı kararı ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen esaslara uyulacaktır.İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaLevent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 212-310-37-00 0212-310-39-99 FonYonetimiMudurlugu@vakifemeklilik.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797228BIST