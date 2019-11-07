VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|8.273.595
|% 20,00
|YESIL
|15,00
|14.693.694
|% 20,00
|TIRE
|1,97
|124.331.889
|% 17,96
|BOSSA
|6,36
|50.940.137
|% 14,59
|CMENT
|13,21
|15.529.602
|% 13,29
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3350
|7,3718
|% -0,47
|Frank
|5,7489
|5,7835
|% -0,39
|Riyal
|1,5254
|1,5330
|% -0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-7,04
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,91
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,59
|-0,06
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|B. Petrol
|62,58
|62,58
|0,84
Seans Raporu
- 17:59CMENT Yüzde 12.35 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 162, 445 adet işlem
- 17:58TGSAS Yüzde 7.57 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 262, 055 adet işlem
- 17:56PINSU Yüzde 9.70 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 352, 168 adet işlem
- 17:55XU100 Endeks 103, 203 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 04 üstünde . İşlem hacmi 8, 509.00 milyon TL de
- 17:55THYAO Yüzde 5.19 oranında artışla 12.56 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 051, 667 adet işlem