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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.11.2019 16:23
GÜNCEL HABERLER

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler 1
Taraf Olunacak Vadeli İşlem Sözleşmeleri
VIOP-30 sözleşmesi

2
Sözleşmelerde Hangi Amaçla Taraf Olunacağı
Korunma ve Yatırım Amaçlı

3
Sözleşmeler Konu Varlıkların Nasıl Belirleneceği
Fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olarak belirlenir.

4
Olası Riskler
Yatırım amaçlı endeks ve döviz vadeli işlem sözleşmelerine taraf olunmasından dolayı fon getiri dalgalanmasının yüksek olması beklenir. Koruma amaçlı işlemlerde ise vadeli işlem fiyatları ile dayanak varlık spot piyasa fiyatları arasındaki baz riski sebebiyle korunma oranı beklenenden daha az olabilir.

5
Toplam Açık Pozisyon Miktarının Fon Toplam Değerine Oranı İçin Belirlenen Üst Limit
Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon miktarı, fon toplam değerini/net aktif değeri aşamaz. Vadeli işlem sözleşmesine konu olacak varlıklar döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları ile sınırlı olup, bu varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınacak açık pozisyon miktarının fon toplam değerini aşamaz. (Açık pozisyon hesaplaması SPK'nın 16/12/2005 tarih ve 52/1488 sayılı kararı çerçevesinde yapılacaktır.)

6
Borsa Dışında Taraf Olunacak Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Değerleme Esasları
Şu aşamada borsa dışında vadeli işlem sözleşmlerine taraf olunmayacaktır. Taraf olunmak istendiğinde bu husus Fon Kurulu kararında belirtilecek ve değerleme ilkeleri açıklanacaktır.

7.
Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Mevzuat
Fonun taraf olacağı vadeli işlem sözleşmelerinde
SPK'nın 16/12/2005 tarih ve 52/1488 sayılı kararı ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen esaslara uyulacaktır.



İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 212-310-37-00 0212-310-39-99 FonYonetimiMudurlugu@vakifemeklilik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797232


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