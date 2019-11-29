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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.11.2019 16:05
GÜNCEL HABERLER



VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 02123103942 0212-310-39-99 FonYonetimMudurlugu@vakifemeklilik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800985


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Önceki Kapanış :  107.126  
En Yüksek
107.670 En Düşük
106.634
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FLAP 4,07 158.642.080 % 17,29  
BJKAS 2,90 250.864.120 % 15,08  
QNBFL 62,30 5.052.866 % 12,25  
BSOKE 1,31 104.080.486 % 11,02  
AVTUR 1,73 11.934.626 % 10,19  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3974 7,4345 % -0,23  
Frank 5,7283 5,7628 % -0,24  
Riyal 1,5306 1,5383 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.455 1.455 -2,95  
Altın Gr. 269 269 -1,09  
Cumhuriyet 1.787 1.814 -3,00  
Tam 1.777 1.822 -5,29  
Yarım 859 881 -2,56  
Çeyrek 431 441 -1,28  
Gümüş.Ons 16,92 16,95 0,02  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,01  
B. Petrol 62,95 62,95 -0,33  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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