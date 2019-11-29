VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2019 16:05
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 02123103942 0212-310-39-99 FonYonetimMudurlugu@vakifemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800985
BIST
16:31106.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -324,12
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.634
16:315,7546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0059
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
16:316,3268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0202
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3201
16:31269,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,70
|Açılış
|: 269,38
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|4,07
|158.642.080
|% 17,29
|
|BJKAS
|2,90
|250.864.120
|% 15,08
|
|QNBFL
|62,30
|5.052.866
|% 12,25
|
|BSOKE
|1,31
|104.080.486
|% 11,02
|
|AVTUR
|1,73
|11.934.626
|% 10,19
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|UTPYA
|4,52
|20.283.916
|% -4,84
|
|NETAS
|12,64
|50.387.587
|% -3,73
|
|TURGG
|38,32
|1.662.187
|% -3,72
|
|ARENA
|6,50
|2.131.265
|% -3,70
|
|THYAO
|13,65
|1.024.827.852
|% -1,23
|
|GARAN
|10,06
|317.848.654
|% -0,30
|
|EREGL
|7,99
|273.179.964
|% 1,52
|
|BJKAS
|2,90
|250.864.120
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.593.037
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,92
|193.260.957
|% 4,92
|
|BJKAS
|2,90
|250.864.120
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.593.037
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,31
|104.080.486
|% 11,02
|
|THYAO
|13,65
|1.024.827.852
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3974
|7,4345
|% -0,23
|
|Frank
|5,7283
|5,7628
|% -0,24
|
|Riyal
|1,5306
|1,5383
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-2,95
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.777
|1.822
|-5,29
|
|Yarım
|859
|881
|-2,56
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,95
|62,95
|-0,33
|