VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2019 21:57
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ender ŞENOL Fon Kurulu Başkanı 21.09.2018 21 Hayır
Engin ÖZKAN Fon Kurulu Üyesi 25.12.2013 22 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 24.04.2015 16 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 20.02.2015 15 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805985
BIST
18:05114.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.070,36
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
18:055,9508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9508
En Düşük
5,9450
18:056,6679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6697
En Düşük
6,6569
18:05289,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,41
|Açılış
|: 289,82
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
288,81
BIST En Aktif Hisseler
|ISKUR
|192.899,80
|382.899
|% 20,04
|
|IHGZT
|5,68
|9.072.715
|% 19,83
|
|BURVA
|9,38
|2.471.387
|% 14,95
|
|INFO
|8,03
|182.561
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,03
|119.507.368
|% 13,19
|
|FRIGO
|11,79
|497.538
|% -10,00
|
|UZERB
|2,22
|71.312
|% -9,76
|
|SELGD
|1,87
|561.963
|% -9,66
|
|BRKO
|0,32
|456.537
|% -8,57
|
|MMCAS
|1,08
|42.580
|% -8,47
|
|THYAO
|14,31
|1.270.594.709
|% 2,58
|
|ASELS
|20,48
|936.308.125
|% 4,12
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,93
|333.883.738
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,22
|375.274.912
|% 11,93
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7750
|7,8139
|% 0,11
|
|Frank
|6,1143
|6,1511
|% 0,41
|
|Riyal
|1,5811
|1,5890
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.516
|0,48
|
|Altın Gr.
|290
|290
|0,40
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|66,65
|66,65
|-0,22
|
Seans Raporu
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17:59IHYAY
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Yüzde 4.06 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 876, 933 adet işlem