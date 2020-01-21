VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.01.2020 10:19
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)
Fonun Risk Değeri 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813682
BIST
11:00121.898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -721,37
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
11:005,9302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0120
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
11:006,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
11:00297,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,45
|Açılış
|: 297,29
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|89,35
|5.171.310
|% 14,99
|
|ISGSY
|5,55
|146.104.649
|% 13,96
|
|GRNYO
|1,31
|28.410.992
|% 11,02
|
|SMART
|12,21
|85.713.482
|% 11,00
|
|IZTAR
|2,90
|202.481
|% 10,06
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|DAGHL
|4,33
|2.097.997
|% -7,28
|
|THYAO
|14,82
|488.695.855
|% -1,72
|
|ISFIN
|4,29
|295.428.074
|% -0,92
|
|GUSGR
|2,57
|178.158.382
|% 3,63
|
|PETKM
|4,08
|158.988.472
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,70
|150.198.168
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,70
|150.198.168
|% 1,19
|
|GUSGR
|2,57
|178.158.382
|% 3,63
|
|ISFIN
|4,29
|295.428.074
|% -0,92
|
|ODAS
|1,83
|90.500.151
|% 3,03
|
|GSDHO
|2,00
|90.043.910
|% 4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6857
|7,7242
|% 0,13
|
|Frank
|6,1000
|6,1367
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5747
|1,5826
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-3,21
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,55
|64,55
|-0,65
|
Seans Raporu
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, EKIZ, EPLAS, MZHLD, HLGYO, MARTI