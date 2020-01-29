VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.01.2020 15:00
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 03.07.2017 2010 - ... / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 19 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 02.01.2020 2010 - 2016 T.Garanti Bankası A.Ş.- Müfettiş, 2016 - 2020 T.Garanti Bankası A.Ş.- Yönetmen, 2020 – Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 03.07.2017 2010 - 2014 / HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Fonlar Kıdemli Uzman 2014 - ? / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Fatih Kaya 03.07.2017 2011 - 2015 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - ... / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 03.07.2017 2010 - 2015 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Emeklilik Fonları Fon Yöneticisi 2015 - 2016 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - ? / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gurbuz 14.03.2018 2008 - 2013 / Oyak Yatirım Menkul Degerler A.S. - Trader 2013 - 2015/ Maxis Investments Ltd. - Trader 2015 - 2018 / TEB Yatinm Menkul Degerler A.S. - Head of Trading 2018 - ... / Garanti Portfoy Yonetimi A.$. - Kidemli Portfoy Yoneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 01.11.2018 2007-2011 Garanti Yatırım Araştırma/Uzman 2011-2013 BGC Partners Araştırma/Kıdemli Analist 2013-2015 Finans Yatırım Araştırma/Kıdemli Analist 2016 Ocak-Mayıs 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Strateji ve Araştırma/Kıdemli Yatırım Analisti Mayıs 2016-Kasım 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi Kasım 2017-.../Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. SGMK Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Bahadır Tonguç 28.02.2018 2008-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş/Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015-2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş/ Portföy Yöneticisi- Müdür 2019 -..../ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Direktör 20 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Uğur İdğü 28.02.2018 2012-2013 Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş/Risk Performans İzleme ve Ürün Geliştirme Yönetmeni 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş/ Portföy Yöneticisi- Risk Bütçesi ve Performans İzleme Yönetmeni 10.2015 -12.2015/ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Risk Yönetimi Yönetmeni 2016-2017/Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Performans İzleme ve Risk Bütçesi Yöneticisi 02.2017-.../ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. -Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815073
BIST