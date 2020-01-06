VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,0632Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,156138Varsa İade Tutarı (TL)228273,29Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)96305,58Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 3,38906AçıklamalarVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/11/2019 tarih ve E.14112 sayılı izni doğrultusunda, 23/12/2019 tarihi itibariyle, Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu ile birleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807783BIST