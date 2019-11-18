VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'ninUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notgörünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmesini takiben, 12 Kasım 2019 tarihinde ana ortağımız Yapı ve Kredi BankasıA.Ş.'nin not görünümündeki değişikliğe bağlı olarak kurumumuz Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin krediderecelendirme notlarını aşağıdaki gibi teyit edip, görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799298BIST