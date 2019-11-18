VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
18.11.2019 10:28
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Grup Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'nin
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme not
görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etme
14:04106.678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.298,22
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:045,7373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0055
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:046,3487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:04269,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,58
|Açılış
|: 269,29
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,27
|87.344.456
|% 19,81
|
|YUNSA
|7,03
|45.738.890
|% 19,56
|
|BTCIM
|3,29
|19.457.776
|% 16,67
|
|HUBVC
|9,43
|18.383.348
|% 13,61
|
|CMBTN
|34,30
|14.947.492
|% 12,83
|
|CRDFA
|1,93
|9.463.596
|% -8,53
|
|KLGYO
|2,94
|87.347.920
|% -8,41
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|METRO
|1,75
|55.082.149
|% -5,41
|
|THYAO
|14,08
|1.163.735.146
|% 2,85
|
|GARAN
|10,11
|363.270.933
|% 1,61
|
|ASELS
|19,31
|276.415.127
|% 0,99
|
|PETKM
|3,72
|269.645.919
|% 1,92
|
|TUPRS
|122,30
|203.903.163
|% -0,81
|
|THYAO
|14,08
|1.163.735.146
|% 2,85
|
|PETKM
|3,72
|269.645.919
|% 1,92
|
|HURGZ
|1,27
|87.344.456
|% 19,81
|
|KRDMD
|2,38
|163.653.740
|% 1,71
|
|TIRE
|2,31
|132.633.153
|% 10,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4213
|7,4586
|% 0,44
|
|Frank
|5,7755
|5,8103
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5269
|1,5346
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|-8,43
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-14,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|-13,80
|
|Yarım
|860
|882
|-6,68
|
|Çeyrek
|431
|441
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,11
|