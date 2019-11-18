VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Grup Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Deniz Finansal Kiralam A.Ş.'nin Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 12 Kasım 2019 tarihinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin negatif olan görünümünü "durağan" olarak duyurmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799308BIST