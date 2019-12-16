VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi teyit edip, görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir.- Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir.- Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesine indirirken, görünümü Durağan olarak teyit etmiştir.- Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notlarını "B" seviyesinde teyit etmiştir.- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A+ (tur)" seviyesine indirirken, görünümü Durağan olarak teyit etmiştir.- Destek Notu "4" seviyesinde teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803552BIST