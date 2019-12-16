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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

16.12.2019 10:04
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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Grup Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi teyit edip, görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir. 
- Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir.
- Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesine indirirken, görünümü Durağan olarak teyit etmiştir.
- Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notlarını "B" seviyesinde teyit etmiştir.
- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A+ (tur)" seviyesine indirirken, görünümü Durağan olarak teyit etmiştir.
- Destek Notu "4" seviyesinde teyit edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803554


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Gümüş Gr. 3,20 3,21 0,04  
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