VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
23.12.2019 10:30
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804728
BIST
12:34111.780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 603,62
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.821
En Düşük
111.266
12:345,9353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:346,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:34283,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,05
|Açılış
|: 283,30
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,83
|81.971.103
|% 13,90
|
|FMIZP
|43,72
|15.367.215
|% 12,10
|
|IZMDC
|6,99
|36.095.172
|% 11,66
|
|BALAT
|0,72
|52.417
|% 9,09
|
|QNBFL
|80,00
|2.699.161
|% 8,99
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,62
|1.520.457
|% -7,95
|
|MTRYO
|6,60
|436.229
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ETYAT
|1,24
|1.007.729
|% -3,88
|
|VESTL
|14,44
|263.791.038
|% 8,16
|
|IPEKE
|8,40
|256.050.705
|% 0,36
|
|KOZAA
|10,31
|243.925.624
|% 1,78
|
|KARSN
|1,74
|232.278.664
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,45
|195.651.099
|% 7,41
|
|KARSN
|1,74
|232.278.664
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,45
|195.651.099
|% 7,41
|
|IHLGM
|1,02
|107.698.783
|% 5,15
|
|EKGYO
|1,43
|149.321.812
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,53
|126.048.946
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7061
|7,7447
|% 0,05
|
|Frank
|6,0277
|6,0640
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5776
|1,5855
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|7,23
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,06
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.869
|1.915
|5,33
|
|Yarım
|903
|927
|2,58
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,29
|
|Gümüş.Ons
|17,37
|17,41
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,10
|66,10
|-0,04
|