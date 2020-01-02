VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806962BIST