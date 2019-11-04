VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname

BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,04
|13.117.282
|% 20,00
|KLMSN
|17,35
|74.688.598
|% 19,99
|QNBFL
|31,44
|591.566
|% 15,00
|GLBMD
|1,24
|1.992.533
|% 14,81
|ALKA
|4,36
|19.895.062
|% 8,73
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3757
|7,4127
|% 0,19
|Frank
|5,7849
|5,8198
|% 0,32
|Riyal
|1,5239
|1,5316
|% 0,44
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|-4,83
|Altın Gr.
|278
|278
|0,21
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|-0,05
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,69
Seans Raporu
- 17:57XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2160, 32 artarak (% 1.78 ) 123, 426
- 17:57XU100 Endeks 100, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 5, 912.00 milyon TL de
- 17:57MNDRS Yüzde 5.75 oranında artışla 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 577, 507 adet işlem
- 17:56SAYAS Yüzde 12.07 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 808, 311 adet işlem
- 17:55ALKIM Yüzde 6.55 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 302 adet işlem