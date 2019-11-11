VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
11.11.2019 16:05
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798041
BIST
16:08103.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 606,18
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.763
En Düşük
102.369
16:085,7708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:086,3732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:08271,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,11
|Açılış
|: 271,44
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,64
|83.831.509
|% 15,82
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|
|SMART
|3,60
|229.802.337
|% 10,77
|
|KLNMA
|46,38
|4.262.327
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,60
|3.056.046
|% -11,33
|
|FONET
|3,15
|13.902.631
|% -6,80
|
|MNDRS
|0,86
|32.226.199
|% -6,52
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,02
|1.097.925.434
|% 1,72
|
|PETKM
|3,69
|339.458.752
|% -1,07
|
|ASELS
|18,85
|299.364.080
|% -0,32
|
|GARAN
|9,86
|243.924.243
|% 0,72
|
|KOZAA
|8,81
|239.643.952
|% 3,89
|
|PETKM
|3,69
|339.458.752
|% -1,07
|
|THYAO
|13,02
|1.097.925.434
|% 1,72
|
|SMART
|3,60
|229.802.337
|% 10,77
|
|KRDMD
|2,29
|121.981.831
|% -0,87
|
|HALKB
|5,83
|237.382.105
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4148
|7,4519
|% 0,94
|
|Frank
|5,7859
|5,8208
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5349
|1,5426
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,16
|
|Altın Gr.
|271
|272
|1,19
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|5,11
|
|Yarım
|868
|890
|2,48
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,02
|62,02
|-0,49
|
Seans Raporu
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 493, 7 artarak (% 0.50 ) 99, 647
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16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : METAL, IHGZT, UMPAS, ISBTR, OLMIP
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16:22
MRSHL, GEDIK, IHEVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:22
EGEEN, TKURU, MNDRS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:21KARSN
Yüzde 4.88 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 632, 982 adet işlem