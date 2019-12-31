VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
31.12.2019 10:17
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806068
BIST
12:21114.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -218,70
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.530
12:215,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
12:216,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6757
En Düşük
6,6569
12:21291,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,79
|Açılış
|: 291,52
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.535.962
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,06
|11.222.715
|% 13,32
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|YYAPI
|0,69
|28.034.275
|% 9,52
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|KLGYO
|4,28
|70.745.553
|% -9,51
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|THYAO
|14,43
|861.969.287
|% 0,84
|
|ASELS
|20,76
|475.575.559
|% 1,37
|
|PETKM
|3,80
|377.891.419
|% 1,60
|
|HALKB
|5,96
|236.910.698
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,74
|209.860.619
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,74
|209.860.619
|% 0,00
|
|PETKM
|3,80
|377.891.419
|% 1,60
|
|KARSN
|1,59
|150.398.610
|% 3,25
|
|IHYAY
|1,04
|79.276.633
|% 0,97
|
|IHLGM
|1,21
|89.353.094
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7936
|7,8327
|% 0,30
|
|Frank
|6,1188
|6,1557
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|9,05
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,91
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,03
|