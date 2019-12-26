VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
26.12.2019 16:08
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805349
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0039
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:05288,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 1,88
|Açılış
|: 288,41
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,44
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.530.973
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.610.885
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.298.314
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,85
|1.160.281
|% -13,15
|
|IHLAS
|0,85
|136.222.076
|% -5,56
|
|CLEBI
|107,30
|4.242.750
|% -5,46
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|IHYAY
|0,91
|24.252.418
|% -5,21
|
|ISFIN
|3,95
|939.011.691
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|633.792.090
|% -0,07
|
|ASELS
|19,67
|510.126.456
|% -0,15
|
|SISE
|5,30
|365.424.494
|% -1,30
|
|PETKM
|3,73
|296.076.634
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|939.011.691
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,85
|136.222.076
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,10
|128.018.710
|% -2,65
|
|ODAS
|2,17
|204.001.840
|% 4,83
|
|ALBRK
|1,44
|137.743.272
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6859
|7,7244
|% 0,19
|
|Frank
|6,0267
|6,0630
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5773
|1,5852
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|10,50
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|67,64
|67,64
|0,44
|
Seans Raporu
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17:58KLGYO
Yüzde 20.00 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 892, 424 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 503, 44 artarak (% 0.37 ) 137, 807
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17:55
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