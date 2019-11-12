***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2019 10:00
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798412
BIST
11:46103.825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 706,70
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
103.923
En Düşük
103.452
11:465,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,7760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7667
11:466,3705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3620
11:46269,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,36
|Açılış
|: 269,81
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.252.373
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,36
|115.587.826
|% 17,24
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|YAPRK
|4,74
|1.336.893
|% 13,67
|
|EDIP
|1,07
|8.740.844
|% 11,46
|
|KLNMA
|39,44
|1.489.452
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,43
|38.815.088
|% -6,52
|
|SELEC
|5,58
|4.253.191
|% -5,42
|
|HATEK
|5,41
|2.787.924
|% -5,09
|
|YATAS
|6,01
|13.678.392
|% -4,75
|
|THYAO
|13,30
|657.868.198
|% 2,39
|
|ASELS
|19,11
|218.026.718
|% 1,76
|
|PGSUS
|67,60
|149.511.665
|% 2,27
|
|OZGYO
|1,36
|115.587.826
|% 17,24
|
|KOZAA
|8,89
|97.962.789
|% 1,72
|
|IEYHO
|0,43
|38.815.088
|% -6,52
|
|OZGYO
|1,36
|115.587.826
|% 17,24
|
|THYAO
|13,30
|657.868.198
|% 2,39
|
|CEMAS
|1,22
|51.570.637
|% 10,91
|
|AKENR
|0,73
|28.159.163
|% 8,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3912
|7,4283
|% -0,09
|
|Frank
|5,7851
|5,8200
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5360
|1,5437
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-2,18
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,75
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,39
|62,39
|0,21
|