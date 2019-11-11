***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 55.562.840 1.715.044 1.779.690 -33.788.218 39.648.156 224.917.512 12.947 224.930.459Transferler-106.267 4.053.273 35.701.150 -39.648.156 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.772.032 33.735.157 30.963.125 164 30.963.289Kar Payları-31.004.061 -31.004.061 -31.004.061Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 55.456.573 -1.056.988 5.832.963 -29.091.129 33.735.157 224.876.576 13.111 224.889.687Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616Transferler-176.332 2.847.356 56.511.770 -59.182.794 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.599.947 45.929.138 41.329.191 455 41.329.646Kar Payları-23.366.590 -23.366.590 -23.366.590Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 72.969.892 -6.181.896 8.680.319 4.266.584 45.929.138 285.664.037 13.635 285.677.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.563.008 116.637.463Dönem Karı (Zararı)45.929.593 33.735.321Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler185.344.199 133.612.851Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler65.107.830 20.399.647Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.831.661 905.679Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler87.979Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.831.661 817.700Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.243.658 2.260.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.986.140 2.352.562Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler257.518 -92.218Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler64.694.151 28.215.293Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.248.660 -936.384Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler63.244.616 21.777.285Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4.698.195 7.374.392Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.066.345 6.593.548Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler401.360 -19.447Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler401.360 -19.447Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler39.999.194 75.257.787İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-133.693.611 -36.841.333Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.976.698 -1.801.070İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.545.545 4.059.689İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.431.153 -5.860.759Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.194 -1.017İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.194 -1.017Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-38.785.023 -93.594.018Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-8.356.852 -21.923.073Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.484.825 -15.953.189İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-746.438 -5.292.345İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-20.738.387 -10.660.844Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)109.922 1.184.466Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler440.157 911.969İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)369.616 451.645İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)70.541 460.324Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-61.148.043 100.464.098İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.532.945 -6.129.499Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)331.823 -6.172.178Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.201.122 42.679Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları97.580.181 130.506.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.657.160 -2.256.174Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler107.163Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.360.013 -11.720.365YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.904.076 -37.153.976Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.018.275 29.453Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.018.275 29.453Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.922.351 -37.183.429Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.922.985 -35.902.571Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.999.366 -1.280.858FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-71.340.118 -74.327.584Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri594.642.182 348.739.547Kredilerden Nakit Girişleri594.642.182 348.739.547Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-515.568.402 -294.030.880Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-515.568.402 -294.030.880Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-97.923.153 -77.171.441Ödenen Temettüler-23.366.590 -31.004.061Ödenen Faiz-32.372.815 -21.777.285Alınan Faiz3.248.660 916.536YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.681.186 5.155.903NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.681.186 5.155.903DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.989.131 54.815.542DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.307.945 59.971.445Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 25.307.945 47.989.131Ticari Alacaklar99.642.986 84.974.773İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,18 12.719.328 10.064.320İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 86.923.658 74.910.453Diğer Alacaklar105.891 89.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar105.891 89.525Stoklar7 383.536.353 346.582.991Peşin Ödenmiş Giderler33.426.841 26.110.453İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33.426.841 26.110.453Diğer Dönen Varlıklar18.902.265 19.234.088İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18.902.265 19.234.088ARA TOPLAM560.922.281 524.980.961TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR560.922.281 524.980.961DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar130.726 121.898İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar130.726 121.898Maddi Duran Varlıklar8 255.241.291 253.590.908Arazi ve Arsalar91.500.000 91.500.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri4.635.470 4.285.909Binalar41.287.549 41.349.595Tesis, Makine ve Cihazlar3.926.224 4.103.958Taşıtlar0 823.541Mobilya ve Demirbaşlar41.926.720 39.487.030Özel Maliyetler68.365.697 68.516.357Yapılmakta Olan Yatırımlar2.220.413 2.118.910Diğer Maddi Duran Varlıklar1.379.218 1.405.608Kullanım Hakkı Varlıkları9 188.796.764Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.215.542 5.470.398Diğer Haklar10 6.215.542 5.470.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR450.384.323 259.183.204TOPLAM VARLIKLAR1.011.306.604 784.164.165KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar185.322.021 72.929.745İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 185.322.021 72.929.745Banka Kredileri4 185.322.021 72.929.745Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları52.614.560 73.820.962İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları52.614.560 73.820.962Banka Kredileri38.974.880 73.820.962Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.639.680Ticari Borçlar5 170.433.611 178.528.726İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,18 6.320.370 6.570.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 164.113.241 171.958.463Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.914.341 4.804.419Diğer Borçlar1.994.145 1.553.988İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 856.920 487.304İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.137.225 1.066.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28.657.072 93.187.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28.657.072 93.187.540Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.468.168 6.398.301Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.680.804 3.991.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 3.891.154 3.439.370Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar789.650 552.535Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.615.150 4.414.028İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.615.150 4.414.028ARA TOPLAM457.699.872 439.629.614TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER457.699.872 439.629.614UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar189.293.056 1.679.964İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar189.293.056 1.679.964Banka Kredileri4 3.207.550 1.679.964Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 186.085.506Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)56.609.396 53.226.971İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)56.609.396 53.226.971Uzun Vadeli Karşılıklar21.344.034 15.716.904Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.344.034 15.716.904Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 682.574 6.196.096TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER267.929.060 76.819.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER725.628.932 516.449.549ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar285.664.037 267.701.436Ödenmiş Sermaye12 160.000.000 160.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)66.787.996 71.564.275Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)66.787.996 71.564.275Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)72.969.892 73.146.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.181.896 -1.581.949Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.680.319 5.832.963Yasal Yedekler8.680.319 5.832.963Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.266.584 -28.878.596Net Dönem Karı veya Zararı45.929.138 59.182.794Kontrol Gücü Olmayan Paylar13.635 13.180TOPLAM ÖZKAYNAKLAR285.677.672 267.714.616TOPLAM KAYNAKLAR1.011.306.604 784.164.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 922.112.750 615.299.381 313.950.424 228.623.848Satışların Maliyeti13 -448.665.047 -289.263.573 -158.885.275 -106.443.272TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)473.447.703 326.035.808 155.065.149 122.180.576BRÜT KAR (ZARAR)473.447.703 326.035.808 155.065.149 122.180.576Genel Yönetim Giderleri14 -43.345.737 -32.919.268 -13.828.505 -11.839.570Pazarlama Giderleri14 -307.863.454 -244.505.365 -103.121.136 -90.573.397Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 24.562.921 23.100.546 3.975.354 9.799.087Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -14.044.423 -16.930.050 943.588 -8.618.888ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)132.757.010 54.781.671 43.034.450 20.947.808Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19.447 5.825 2.383Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-401.360FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)132.355.650 54.801.118 43.040.275 20.950.191Finansman Gelirleri16 6.363.337 19.137.732 1.047.489 11.074.002Finansman Giderleri16 -83.723.049 -33.609.981 -27.601.642 -16.327.913SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)54.995.938 40.328.869 16.486.122 15.696.280Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.066.345 -6.593.548 -2.555.095 -2.750.319Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -13.429.880 -8.336.927 -3.492.492 -2.685.397Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 4.363.535 1.743.379 937.397 -64.922SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.929.593 33.735.321 13.931.027 12.945.961DÖNEM KARI (ZARARI)45.929.593 33.735.321 13.931.027 12.945.961Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar455 164 102 7Ana Ortaklık Payları45.929.138 33.735.157 13.930.925 12.945.954Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç 0,28700000 0,21100000 0,08700000 0,08100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.599.947 -2.772.032 -793.370 -452.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.749.934 -3.465.040 -991.713 -565.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.149.987 693.008 198.343 113.000Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.149.987 693.008 198.343 113.000Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.599.947 -2.772.032 -793.370 -452.000TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.329.646 30.963.289 13.137.657 12.493.961Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar455 164 102 7Ana Ortaklık Payları41.329.191 30.963.125 13.137.555 12.493.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798213BIST