***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
03.10.2019 17:31
***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
08/02/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDVVRKK1923
Nominal Değer (TL)
350.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/10/2019
Vadesi (Gün)
55
İtfa Tarihi
27/11/2019
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789994
BIST
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En Yüksek
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En Düşük
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En Düşük
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En Düşük
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