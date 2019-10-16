***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
16.10.2019 17:31
***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
08/02/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDVVRK12035
Nominal Değer (TL)
150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
16/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/10/2019
Vadesi (Gün)
92
İtfa Tarihi
16/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793532
BIST
18:0594.137
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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94.391
En Düşük
93.094
18:055,8904
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:056,5321
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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6,5515
En Düşük
6,4922
18:05281,69
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 281,63
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283,02
En Düşük
280,17