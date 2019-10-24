***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
24.10.2019 17:21
***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKVK]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
08/02/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDVVRK12043
Nominal Değer (TL)
350.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
24/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/10/2019
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
30/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794561
BIST
18:05100.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 560,48
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.239
En Düşük
100.052
18:055,7667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0325
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7794
En Düşük
5,7300
18:056,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4355
En Düşük
6,3791
18:05278,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 3,14
|Açılış
|: 278,23
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
278,75
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|347.830
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|7.215.880
|% 19,96
|
|GEDIK
|5,18
|8.478.200
|% 19,91
|
|IHEVA
|1,99
|29.070.258
|% 19,88
|
|QNBFL
|32,56
|641.133
|% 15,05
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|EGCYH
|0,10
|16.473
|% -9,09
|
|TKURU
|11,41
|1.895.344
|% -7,31
|
|EGCYO
|0,13
|6.540
|% -7,14
|
|UZERB
|1,08
|6.805
|% -6,90
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|GARAN
|9,70
|689.229.179
|% 1,04
|
|AKBNK
|7,20
|668.783.765
|% 0,00
|
|ASELS
|18,17
|387.181.388
|% 0,06
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|KRDMD
|2,24
|309.060.150
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,25
|153.820.885
|% 1,63
|
|IHYAY
|0,83
|107.027.442
|% -3,49
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3711
|7,4081
|% -0,17
|
|Frank
|5,7825
|5,8174
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.500
|1.500
|7,96
|
|Altın Gr.
|278
|278
|2,94
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,06
|
|B. Petrol
|61,37
|61,37
|0,20
|
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