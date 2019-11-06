***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
06.11.2019 17:19
***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
08/02/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDVVRK22018
Nominal Değer (TL)
500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
06/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/11/2019
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
12/02/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796969
BIST
17:53101.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 664,66
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
17:535,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0164
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
17:536,3949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
17:53275,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,33
|Açılış
|: 275,81
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,04
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|12,50
|17.409.465
|% 19,96
|
|TMPOL
|4,23
|13.080.394
|% 14,95
|
|DOBUR
|4,16
|32.869.545
|% 14,92
|
|NATEN
|9,63
|102.964.891
|% 13,56
|
|NUHCM
|12,05
|57.254.049
|% 12,41
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|63.700
|% -7,70
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|ISKUR
|159.999,90
|160.000
|% -5,33
|
|AFYON
|4,38
|21.371.220
|% -5,19
|
|THYAO
|11,94
|888.611.136
|% 0,67
|
|BJKAS
|2,16
|413.206.908
|% 0,93
|
|ASELS
|18,58
|404.152.982
|% -1,64
|
|GARAN
|9,50
|350.120.475
|% 0,42
|
|EREGL
|6,92
|241.298.662
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,16
|413.206.908
|% 0,93
|
|GSRAY
|1,69
|238.263.430
|% -1,74
|
|YYAPI
|0,47
|40.176.935
|% 6,82
|
|YGYO
|0,48
|39.640.344
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|186.114.925
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4011
|7,4382
|% 0,18
|
|Frank
|5,7862
|5,8211
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5328
|1,5404
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.489
|3,70
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,52
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|0,00
|
|B. Petrol
|62,63
|62,63
|-0,33
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 771, 65 artarak (% 0.62 ) 124, 873
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17:59XU100
Endeks 101, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
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17:59RTALB
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 782 adet işlem
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17:58DOBUR
Yüzde 14.92 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 210, 067 adet işlem
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17:56KLNMA
Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem