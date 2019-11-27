***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
27.11.2019 17:23
***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
08/02/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDVVRK22026
Nominal Değer (TL)
290.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
27/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
29/11/2019
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
26/02/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800662
BIST
18:00105.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -119,86
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:005,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0200
|Açılış
|: 63,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 63,2100
|
5,7821
En Düşük
5,7499
18:006,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 12,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
6,3607
En Düşük
6,3350
18:003,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,01
|Açılış
|: 3,16
|
|Önceki Kapanış
|: 3,17
|
3,18
En Düşük
3,14
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,60
|22.424.834
|% 19,94
|
|HUBVC
|13,59
|60.984.065
|% 14,68
|
|SANFM
|2,74
|8.618.558
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,20
|166.516.276
|% 13,07
|
|AFYON
|5,28
|303.495.903
|% 10,69
|
|UZERB
|1,61
|12.094
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.846.828
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.137.426
|% -6,15
|
|INTEM
|8,31
|24.725.686
|% -6,10
|
|ISBIR
|420,60
|41.909
|% -5,27
|
|THYAO
|13,58
|1.618.820.375
|% -1,16
|
|SISE
|4,87
|337.102.794
|% 0,41
|
|GARAN
|10,01
|324.540.787
|% 0,00
|
|AFYON
|5,28
|303.495.903
|% 10,69
|
|PETKM
|3,61
|265.508.426
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,47
|177.131.721
|% -0,68
|
|THYAO
|13,58
|1.618.820.375
|% -1,16
|
|KRDMD
|2,33
|230.915.422
|% 0,07
|
|PETKM
|3,61
|265.508.426
|% -1,37
|
|KARSN
|1,40
|100.510.222
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4168
|7,4540
|% 0,38
|
|Frank
|5,7596
|5,7943
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5364
|1,5441
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,14
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|0,02
|